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У самого дешевого «рамника» Toyota появится новая версия

От: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2021 07 12 в 15.29.50

Компания Toyota готовит новую модификацию внедорожника Fortuner, премьера обновленной версии которой состоялась летом прошлого года. Шпионские фотографии нового исполнения японского «рамника» накануне появились в Инстаграм-аккаунте «Cars_Secrets». 

Как видно на снимках, новая модификация «Форчунера» будет отличаться от обычных внедорожников наличием системы мониторинга «слепых» зон и тормозными суппортами, выкрашенными в красный цвет. Из этого можно сделать следующий вывод – у модели появится версия GR Sport или пакет аксессуаров от TRD (Toyota Racing Development).

В техническом плане серьёзных изменений в оснащении внедорожника не ожидается. Сейчас его главным агрегатом считается 2,8-литровый турбодизель мощностью 204 лошадиные силы (500 Нм), ассистирует которому шестиступенчатый «автомат». На азиатском рынке Fortuner продают в заднеприводной версии с жестко-подключаемым полным и «понижайкой».

В России японский внедорожник предложен исключительно в полноприводных исполнениях. Цены на российский Fortuner начинаются от 2 миллионов 706 тысяч рублей, что делает его самым дешевым рамным автомобилем в линейке «Тойота».

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