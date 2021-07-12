У самого дешевого «рамника» Toyota появится новая версия

Компания Toyota готовит новую модификацию внедорожника Fortuner, премьера обновленной версии которой состоялась летом прошлого года. Шпионские фотографии нового исполнения японского «рамника» накануне появились в Инстаграм-аккаунте «Cars_Secrets».

Как видно на снимках, новая модификация «Форчунера» будет отличаться от обычных внедорожников наличием системы мониторинга «слепых» зон и тормозными суппортами, выкрашенными в красный цвет. Из этого можно сделать следующий вывод – у модели появится версия GR Sport или пакет аксессуаров от TRD (Toyota Racing Development).

В техническом плане серьёзных изменений в оснащении внедорожника не ожидается. Сейчас его главным агрегатом считается 2,8-литровый турбодизель мощностью 204 лошадиные силы (500 Нм), ассистирует которому шестиступенчатый «автомат». На азиатском рынке Fortuner продают в заднеприводной версии с жестко-подключаемым полным и «понижайкой».

В России японский внедорожник предложен исключительно в полноприводных исполнениях. Цены на российский Fortuner начинаются от 2 миллионов 706 тысяч рублей, что делает его самым дешевым рамным автомобилем в линейке «Тойота».