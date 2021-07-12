ДомойАвтоновости сегодняКупить Hyundai Creta нового поколения первыми смогут только избранные

Купить Hyundai Creta нового поколения первыми смогут только избранные

От: Алексей Шмидт
13 3 1024x768 1

Компания Hyundai анонсировала конкурс, победители которого смогут воспользоваться эксклюзивным правом приобрести новое поколение кроссовера Creta в числе первых. 

Для того, чтобы оформить заявку на участие в акции, необходимо перейти на официальный сайт «Хендэ» в России, найти информацию о конкурсе, ознакомиться с ней, авторизоваться через профиль в соцсетях, оставить контакты и перейти к прохождению игры. 

В Hyundai обещают, что участников акции ждет «увлекательный тест на знание визуальных особенностей автомобилей Hyundai Creta нового поколения», а также «сбор как можно большего числа модификаций кроссовера за отведенное время». Результаты прохождения квеста нужно будет выложить на своих аккаунтах в социальных сетях, не забыв указать хэштег: #ХочуНовуюКрету и отметив российский офис «Хендэ» @hyundairussia.

Article 172484 860 575

24 июля будут подведены итоги конкурса, в ходе которых выберут не более 200 победителей. Все они получат ссылки на онлайн-шоурум, в котором можно будет оформить покупку новой «Креты» еще до ее появления у официальных дилеров. 

Напомним, официальные продажи Hyundai Creta стартуют 26 июля 2021 года. Цены на «Крету» второго поколения» уже объявлены, начинаясь с отметки в 1 миллион 199 тысяч рублей. 

Предыдущая статьяТретье поколение Mazda CX-5 – известны новые подробности
Следующая статьяУ самого дешевого «рамника» Toyota появится новая версия

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Volkswagen показал новый большой седан Lamando

В Сети появились первые фотографии нового перспективного среднеразмерного седана Volkswagen, который получит название Lamando. Снимки были выгружены журналистами издания «Autohome» с базы минпрома Китая.  Согласно...

Kia рассекретила обновленное семейство Ceed

Американские дилеры жалуются на устаревший модельный ряд Mitsubishi

Hyundai отказалась от хэтчбека Veloster, но оставила версию N

Грузовики «Муравей» отправят убирать тротуары

Новый кроссовер Changan Uni-K: известны сроки появления в России

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+