Купить Hyundai Creta нового поколения первыми смогут только избранные

Компания Hyundai анонсировала конкурс, победители которого смогут воспользоваться эксклюзивным правом приобрести новое поколение кроссовера Creta в числе первых.

Для того, чтобы оформить заявку на участие в акции, необходимо перейти на официальный сайт «Хендэ» в России, найти информацию о конкурсе, ознакомиться с ней, авторизоваться через профиль в соцсетях, оставить контакты и перейти к прохождению игры.

В Hyundai обещают, что участников акции ждет «увлекательный тест на знание визуальных особенностей автомобилей Hyundai Creta нового поколения», а также «сбор как можно большего числа модификаций кроссовера за отведенное время». Результаты прохождения квеста нужно будет выложить на своих аккаунтах в социальных сетях, не забыв указать хэштег: #ХочуНовуюКрету и отметив российский офис «Хендэ» @hyundairussia.

24 июля будут подведены итоги конкурса, в ходе которых выберут не более 200 победителей. Все они получат ссылки на онлайн-шоурум, в котором можно будет оформить покупку новой «Креты» еще до ее появления у официальных дилеров.

Напомним, официальные продажи Hyundai Creta стартуют 26 июля 2021 года. Цены на «Крету» второго поколения» уже объявлены, начинаясь с отметки в 1 миллион 199 тысяч рублей.