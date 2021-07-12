Третье поколение Mazda CX-5 – известны новые подробности

Третья генерация компактного кроссовера Mazda CX-5 находится на финальной стадии разработки, заявил глава австралийского подразделения компании Винеш Бхинди, попутно раскрыв некоторые новые подробности об этой модели.

По словам топ-менеджера, со сменой поколения CX-5 действительно переедет в сегмент премиальных кроссоверов, получив продольно устанавливаемые двигатели. Нынешние СХ5, напомним, построены на переднеприводной платформе с поперечным расположением ДВС и коробки передач.

В основу модели ляжет полностью новая платформа Large Architecture, а линейка силовых агрегатов будет состоять из новых рядных шестицилиндровых моторов.

Аналогичная техника должна дебютировать и на новом поколении седана Mazda6, который, как и его SUV-собрат, должен сделать шаг в сторону премиум-сегмента.

Сейчас на российском рынке Mazda CX-5 представлена во второй генерации. Цены на автомобиль начинаются от 1 миллиона 811 тысяч рублей за версию с 2-литровым бензиновым мотором, МКП и передним приводом. Производством кроссоверов занимается предприятие Mazda Sollers во Владивостоке.