Новый кроссовер Mazda CX-5 показали на свежих рендерах

Фото: CarAdvice

Среднеразмерный кроссовер Mazda CX-5, вышедший в продажу в 2011 году, готовится к появлению третьего по счету поколения. В конце весны в Сети появились его первые шпионские фотографии, которые дали первое представление о дизайне реформенной модели. А недавно независимый дизайнер Теофилус Чин, основываясь на тех снимках, продемонстрировал собственное видение новой «Мазда CX5», опубликовав ее свежие рендеры.

Скорее всего, в новом поколении от названия CX-5 откажутся в пользу индекса CX-50. Как видно на изображениях, кроссовер может получить более утонченную радиаторную решетку, чем у актуальной модели, а также светодиодные фары в типичном для «Мазда» стиле с отдельно установленными полосами ДХО, расположенными снизу. Изменится дизайн бампера, а накладки из неокрашенного пластика на арках и порогах выглядят шире, чем на втором поколении.

Как на модели CX-30, двери новой Mazda CX-5 лишены резких граней и угловатых поверхностей.

Корма отличается от нынешнего кроссовера куда существенней, чем передняя часть. Здесь должны расположиться модернизированные задние фонари, а также бампер сложной формы с декоративными вентиляционными элементами.

Фото: CarAdvice

В салоне ожидается появление более крупного 8,8-дюймового дисплея, чем в CX-30, а также полностью цифровой панели приборов.

По неофициальным данным, со сменой поколения кроссовер CX-5 переедет на новую заднеприводную архитектуру, которую разделит со следующей генерацией седана Mazda 6. Моторная гамма новинки в таком случае будет включать в себя пару рядных 6-цилиндровых двигателей: 3-литровый бензиновый агрегат мощностью 285 лошадиных сил (340 Нм), а также схожий по отдаче 3-литровый турбодизель (600 Нм).

В более доступных версиях кроссовер могут предложить с 2,5-литровым «атмосферником» в «мягкогибридном» исполнении, мощность которого составит 190 лошадиных сил. С «наддувом» его отдача составит уже 230 л.с. Кроме них, скорее всего, будет доступен 2,2-литровый 4-цилиндровый турбодизель мощностью 190 л.с. (450 Нм). Премьера новой Mazda CX-5 может состояться до конца 2022 года. В продажу кроссовер поступит в 2023-м году.