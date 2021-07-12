«АвтоВАЗ» испытывает новый кроссовер. Первые фото

Неподалеку от научно-технического центра «АвтоВАЗа» в Тольятти сфотографировали любопытный автомобиль. Машину, накрытую синим покрывалом, заметили стоящей на прицепной платформе для перевозки автомобилей. Что это за модель остается загадкой, но некоторые догадки уже имеются.

Сквозь маскировочный чехол проглядывается шильдик Renault, а также видны «реношные» колесные диски. Также по силуэту кузова очевидно, что это кроссовер. В комментариях к фотографиям, опубликованным в сообществе «Avtogradnews», пользователи пытаются угадать, что за машина находится под пологом.

Звучат названия таких моделей как: Duster, Arkana и Kaptur, а некоторые и вовсе уверены, что защитным покрывалом накрыто новое поколение кроссовера Renault Kadjar или новый 7-местный «паркетник» Dacia Bigster.

Впрочем, часть комментаторов все же считает, что попавший на фото автомобиль является новой генерацией Lada Niva, которая разделит с «Бигстером» платформу CMF-B.

Напомним, ранее компания «АвтоВАЗ» анонсировала расширение модельного ряда на ближайшие несколько лет, а также переход всех моделей Lada на новую платформу, родственную с Dacia.