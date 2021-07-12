ДомойАвтоновости сегодня«АвтоВАЗ» испытывает новый кроссовер. Первые фото

«АвтоВАЗ» испытывает новый кроссовер. Первые фото

От: Алексей Шмидт
tVBqhNdSZKo

Неподалеку от научно-технического центра «АвтоВАЗа» в Тольятти сфотографировали любопытный автомобиль. Машину, накрытую синим покрывалом, заметили стоящей на прицепной платформе для перевозки автомобилей. Что это за модель остается загадкой, но некоторые догадки уже имеются.

Сквозь маскировочный чехол проглядывается шильдик Renault, а также видны «реношные» колесные диски. Также по силуэту кузова очевидно, что это кроссовер. В комментариях к фотографиям, опубликованным в сообществе «Avtogradnews», пользователи пытаются угадать, что за машина находится под пологом.

WsBPHNL1zHY

Звучат названия таких моделей как: Duster, Arkana и Kaptur, а некоторые и вовсе уверены, что защитным покрывалом накрыто новое поколение кроссовера Renault Kadjar или новый 7-местный «паркетник» Dacia Bigster.

Впрочем, часть комментаторов все же считает, что попавший на фото автомобиль является новой генерацией Lada Niva, которая разделит с «Бигстером» платформу CMF-B.

Напомним, ранее компания «АвтоВАЗ» анонсировала расширение модельного ряда на ближайшие несколько лет, а также переход всех моделей Lada на новую платформу, родственную с Dacia.  

Источник:Avtogradnews
Предыдущая статьяКонкурент Creta от Chery: 156 «сил», сенсорный дисплей и на четверть дешевле
Следующая статьяСтало известно, что больше нельзя устанавливать на автомобиль

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Volkswagen показал новый большой седан Lamando

В Сети появились первые фотографии нового перспективного среднеразмерного седана Volkswagen, который получит название Lamando. Снимки были выгружены журналистами издания «Autohome» с базы минпрома Китая.  Согласно...

Kia рассекретила обновленное семейство Ceed

Американские дилеры жалуются на устаревший модельный ряд Mitsubishi

Hyundai отказалась от хэтчбека Veloster, но оставила версию N

Грузовики «Муравей» отправят убирать тротуары

Новый кроссовер Changan Uni-K: известны сроки появления в России

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+