Конкурент Creta от Chery: 156 «сил», сенсорный дисплей и на четверть дешевле

Китайская автомобильная марка Kaiyi, входящая в концерн Chery, вывела на местный рынок обновленную версию кроссовера Xuanjie. С рестайлингом «паркетник», позиционирующийся как конкурент Hyundai Creta, получил переработанный экстерьер и интерьер, расширенное оснащение и новый двигатель.

Габариты Xuanjie с появлением обновленной версии Pro остались без изменений. Длина по-прежнему составляет 4400 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1653 мм, а размер колесной базы равен 2632 мм. Для сравнения, длина российской Hyundai Creta – 4270 мм при колесной базе в 2590 мм.

От предшественника реформенная версия с индексом «Pro» отличается новым оформлением передней части с другой радиаторной решеткой и бампером, а также иными колесными дисками.

В салоне остался необычный двухспицевый руль в стиле последних моделей Skoda, но изменилась вся передняя панель. Кроме того, появился другой дисплей мультимедийной системы и иные дефлекторы вентиляции.

Линейка двигателей для Kaiyi Xuanjie Pro обзавелась 1,5-литровым бензиновым агрегатом, доступным как в «наддувном», так и атмосферном вариантах. Его самая мощная модификация способна развивать 156 лошадиных сил и 230 Нм. Трансмиссий на выбор две: «механика» или вариатор.

Цены на кроссовер начинаются от 77 тысяч 900 юаней или 900 тысяч рублей. Сопоставимая по габаритам Hyundai Creta в России стоит от 1 миллиона 200 тысяч рублей.