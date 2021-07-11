Семиместный брат нового Logan. Первые фото

На этой неделе компания Dacia анонсировала новую 7-местную легковую модель для Европы. Название машины на мероприятии не объявили, хотя уже понятно, что это будет за автомобиль. Им станет универсал на базе третьей генерации Logan. Накануне в Сети появились фотографии замаскированных прототипов таких машин.

Как видно на снимках, Dacia обкатывает универсал повышенной вместимости с высокой крышей, выполненный в стиле Logan MCV первого поколения. Эта модель, напомним, затем легла в основу российского Lada Largus.

Не исключено, что новый румынский «сарай» будет отличаться от обычного «Логана» не только длиной кузова, но и увеличенной колесной базой. Замаскированные прототипы были облачены в плотный камуфляж, что не позволяет рассмотреть их дизайн. Впрочем, некоторые детали экстерьера рассмотреть все же можно. Так на заснятых универсалах можно заметить передний бампер и решетку радиатора от соплатформенного Sandero Stepway третьего поколения. Противотуманнные фонари выглядят также, как на кросс-хэтчбеке, а на крыше установлены рейлинги. Задние фонари, судя по снимкам, расположатся вертикально.

О технической составляющей новой модели пока информации нет. Третье поколение Logan и Sandero в Европе продают с литровым атмосферным двигателем SCe на 65 л.с. и «турбомотором» TCe мощностью 90 «сил». Кроме того, у румынских бюджетников есть газовая 100-сильная версия. Трансмиссий на выбор три: 5- и 6-ступенчатые МКПП, а также вариатор.

Премьера нового 7-местного универсала Dacia состоится в сентябре 2021 года. Его продажи начнутся в ЕС только в 2022 году.