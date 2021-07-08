Стало известно, когда представят новый семиместный Logan

Компания Renault анонсировала премьеру нового семиместного семейного автомобиля, который будет выпускать под брендом Dacia. Официальных подробностей о новинке пока нет. Впрочем, что это за модель уже известно. Речь идет об универсале на базе третьего поколения Dacia Logan, который весной этого года был запечатлен в ходе тестовых испытаний.

Таким образом, румынский суббренд «Рено» вернется к концепции Logan MCV, который затем превратился в российский Lada Largus.

Третье поколение семиместного «Логана», как и «Ларгус» получит растянутую колесную базу, увеличенные задние двери, более высокую крышу и третий ряд сидений.

Во втором поколении Logan MCV Dacia отказалось от концепции вместительного семейного автомобиля, получив два ряда сидений вместо трех, стандартную колесную базу и низкую крышу. Опустевшую нишу хотели заполнить 3-рядным компактвэном Lodgy, однако в итоге эта идея не окупилась и в Группе Renault решили вернуться к прежней стратегии.

Премьера нового Dacia Logan MCV запланирована на сентябрь 2021 года, но в продажу в Европе он появится не раньше начала 2022-го. Следующая новая модель бренда, согласно плану бренда, будет представлена спустя два года, когда в 2024-м году дебютирует серийный 7-местный кроссовер Bigster.