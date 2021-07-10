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Jeep впервые показал 5-местный Grand Cherokee нового поколения

От: Алексей Шмидт
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Компания Jeep опубликовала первое официальное изображения пятиместной версии нового поколения Grand Cherokee, который будут продавать в гибридной модификации 4xe. Фото машины рассекретили на онлайн-конференции концерна Stellantis.

В отличие от Grand Cherokee L автомобиль получит два ряда сидений, а не три, а дизайн пятиместного варианта будет отличаться лишь незначительными деталями. 

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Техническое оснащение внедорожника пока не объявлено. Впрочем, журналисты утверждают, что Grand Cherokee 4xe будут продавать с силовой установкой на базе 2-литровой бензиновой «турбочетверки», работающей со стартер-генератором и двумя электромоторами. Суммарная отдача этой связки составит 380 лошадиных сил, а разъем для зарядки расположат перед водительской дверью.

Трехрядное исполнение Grand Cherokee, напомним, комплектуют 3,6-литровым V6 с отдачей в 290 лошадиных сил и 5,7-литровым 357-сильным V8. До 2025 года этот вариант внедорожника, как и все другие модели Jeep, получат гибридные силовые установки с зарядкой от розетки.

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