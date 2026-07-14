Jeep готовит новый компактный кроссовер, который станет соперником Ford Puma

Рендер: Avarvarii/AutoExpress

Jeep продолжает готовить масштабное обновление своей европейской линейки. По информации зарубежных СМИ, в 2028–2029 годах компания представит новый компактный кроссовер B-сегмента, который разместится на ступень выше Avenger и будет конкурировать с Ford Puma, Nissan Juke EV и другими популярными моделями.

Jeep считается одним из самых известных производителей внедорожников в мире. В последние годы бренд активно расширяет модельный ряд в Европе, делая ставку на более компактные кроссоверы, сохраняя при этом фирменные внедорожные качества и узнаваемый дизайн.

По информации зарубежных СМИ, Jeep работает сразу над тремя новыми внедорожниками, которые должны расширить нынешнюю линейку моделей Avenger и Compass. В результате к 2030 году модельный ряд марки может насчитывать пять SUV.

Сообщается, что среди будущих новинок окажутся компактный кроссовер B-сегмента, более крупный Renegade нового поколения, а также новая семейная модель с внедорожным характером, которая сможет стать более доступной альтернативой Land Rover Defender.

Развитие европейской линейки имеет для бренда стратегическое значение. По данным источников, ранее планы по выводу на рынок Европы моделей Wagoneer S и Recon были пересмотрены, а Wrangler перестал продаваться в Великобритании из-за несоответствия местным требованиям по безопасности и выбросам. В Jeep рассчитывают компенсировать это запуском новых моделей, лучше адаптированных под европейский рынок.

Самой важной новинкой называют компактный кроссовер B-сегмента, дебют которого ожидается в 2028 или 2029 году. По имеющейся информации, автомобиль построят на новой архитектуре STLA One. Она позволит использовать различные типы силовых установок, включая гибридные, подзаряжаемые гибридные и полностью электрические.

Глава европейского подразделения Jeep Фабио Катоне отметил, что новая платформа предложит современные технологии, включая интеллектуальную архитектуру STLA, новое электронное рулевое управление и другие решения. При этом, по его словам, бренд сохранит собственную индивидуальность за счет отдельных технических решений, специальных материалов и обязательного полного привода для каждой модели.

Предполагается, что новинка займет место между Avenger и Compass и будет конкурировать с будущими Volkswagen ID.Cross, Ford Puma, Nissan Juke EV и Skoda Epiq. При этом автомобиль должен сохранить более высокий уровень внедорожной подготовки по сравнению с большинством своих соперников.

Рендер: Avarvarii/AutoExpress

Опубликованные независимыми художниками рендеры демонстрируют предполагаемый дизайн будущего кроссовера. Важно отметить, что это неофициальные изображения, а серийный автомобиль может заметно отличаться.

Тем не менее авторы ожидают сохранения фирменных черт Jeep, включая семисекционную решетку радиатора, защитный пластиковый обвес, короткие свесы и крупные колеса. При этом модель, как ожидается, будет больше ориентирована на городскую эксплуатацию, чем другие внедорожники марки.

Технические характеристики пока официально не раскрыты. По информации источников, электрическая версия может получить батарею емкостью около 40–50 кВт/ч и запас хода не менее 420 км на одном заряде. Гибридные модификации, как ожидается, оснастят новым 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем Stellantis с различными вариантами гибридной поддержки. Для полноприводных версий предполагается использование фирменной системы 4xe, а также не исключается вариант с двумя электромоторами.

По предварительным данным, стартовая цена нового компактного кроссовера Jeep составит менее 30 тысяч фунтов стерлингов (то есть до 3,1 миллиона рублей по текущему курсу). Если эта информация подтвердится, модель станет одной из самых доступных новинок бренда на европейском рынке.