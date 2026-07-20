Jeep готовит новый гибридный внедорожник: он может оказаться доступной альтернативой Land Rover Defender

Фото: Jeep

Компания Jeep раскрыла планы по расширению модельного ряда в Европе. Одной из главных новинок станет крупный внедорожник с гибридной или полностью электрической силовой установкой, который должен составить конкуренцию Land Rover Defender, но при этом оказаться заметно доступнее.

Jeep остается одним из самых известных производителей внедорожников в мире. В последние годы бренд активно расширяет линейку электрифицированных моделей, а также стремится усилить свои позиции в Европе, где спрос на автомобили с гибридными и электрическими силовыми установками продолжает расти.

Jeep представила обновленную стратегию развития европейского бизнеса, в рамках которой на рынок выйдут три совершенно новые модели. Флагманом этой линейки станет большой семейный внедорожник, ориентированный на тяжелое бездорожье и повседневную эксплуатацию.

По словам представителей компании, запуск новинки запланирован в течение ближайших 12–24 месяцев. Покупателям предложат версии с гибридной и полностью электрической силовыми установками. При этом автомобиль должен стать более доступной альтернативой Land Rover Defender.

Проект создается в сотрудничестве с китайской компанией Dongfeng. Использование инженерных и производственных возможностей партнера должно позволить существенно сократить сроки разработки новой модели.

Впрочем, в Jeep подчеркивают, что речь не идет о простом переименовании существующего китайского автомобиля. Как заявил глава европейского подразделения Jeep Фабио Карло, это глобальный проект бренда, который будет продаваться не только в Китае, но и на других рынках, включая Европу.

По его словам, технические требования, архитектура и характер автомобиля полностью определяются инженерами Jeep. Компания рассчитывает сохранить фирменные внедорожные качества и узнаваемый стиль марки, несмотря на тесное сотрудничество с китайским партнером.

Благодаря использованию ресурсов Dongfeng Jeep рассчитывает завершить разработку автомобиля всего за два-три года. Такой подход уже используют и другие производители, стремящиеся ускорить вывод новых моделей на рынок. Если проект будет реализован по графику, серийная версия может дебютировать уже в 2027 или 2028 году.

Технические характеристики пока не раскрываются. Известно лишь, что гибридная модификация, вероятнее всего, получит силовую установку с возможностью подзарядки от внешней сети, поскольку подобные системы сегодня пользуются высоким спросом на китайском рынке. Независимо от выбранной версии автомобиль почти наверняка будет оснащен системой полного привода, поскольку именно эта модель должна стать новым флагманом внедорожной линейки Jeep.

Внешность автомобиля пока официально не показана. Однако, судя по опубликованным дизайнерским изображениям, внедорожник получит высокий кузов, угловатые формы и массивные колесные арки, что позволит ему напрямую конкурировать с Land Rover Defender. Одновременно ему предстоит соперничать и с новым Ford Bronco, который также готовится к выходу на европейский рынок.

В Jeep также признали, что электрические Wagoneer S и Recon, разработанные для США, оказались слишком дорогими для Европы после учета затрат на сертификацию и поставки. Именно поэтому новый внедорожник должен стать более доступным предложением. По предварительным оценкам, его стартовая цена составит менее 70 тысяч долларов (до 5,3 миллиона рублей), хотя окончательная стоимость пока не объявлена.

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Недавно мы рассказывали о планах Jeep выпустить новый компактный кроссовер, который станет соперником Ford Puma. Его дебют намечен на 2028-2029 годы.