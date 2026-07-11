Jeep готовит новый компактный внедорожник: он окажется крупнее Avenger и получит полный привод

Фото: Jeep

Jeep продолжает разработку нового компактного кроссовера, ориентированного прежде всего на европейский рынок. По данным зарубежных СМИ, премьера модели состоится в период с 2028 по 2029 год, а пока независимые дизайнеры показали, как может выглядеть будущая новинка.

Jeep уже много лет остается одним из самых известных производителей внедорожников в мире. После появления компактного Avenger марка решила расширить линейку еще одной моделью, которая займет промежуточное положение между Avenger и Compass и будет сочетать городскую практичность с традиционными внедорожными качествами бренда.

Согласно информации Auto Express, новый кроссовер построят на платформе STLA Small (ранее известной как STLA One), разработанной концерном Stellantis. Архитектура позволит использовать различные типы силовых установок, а одной из ключевых особенностей модели станет наличие полного привода.

По своим размерам автомобиль окажется немного крупнее Jeep Avenger и станет конкурентом Toyota Yaris Cross, Ford Puma, Nissan Juke, а также будущих компактных кроссоверов Volkswagen.

Судя по шпионским фото, новинка сохранит фирменный стиль марки. Автомобиль получит традиционную решетку радиатора с семью вертикальными прорезями, короткие свесы кузова, массивные неокрашенные защитные элементы и увеличенный дорожный просвет. При этом модель будет ориентирована прежде всего на эксплуатацию в городе, хотя внедорожные возможности останутся одним из ее преимуществ.

По предварительным данным, линейка двигателей будет включать новые турбированные силовые агрегаты Stellantis, гибридные версии, а также полностью электрическую модификацию. Запас хода электрокара, как ожидается, превысит 400 километров.

Стоимость нового компактного Jeep пока неизвестна, однако зарубежные СМИ предполагают, что стартовая цена составит около 30 тысяч евро (примерно 2,6 миллиона рублей по текущему курсу). Более дорогие комплектации с полным приводом и электрической силовой установкой окажутся заметно дороже.

Официальных подробностей о проекте Jeep пока не раскрывает, поэтому вся информация о будущей модели носит лишь предварительный характер.