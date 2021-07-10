Бюджетный аналог Mitsubishi Delica от Dongfeng выходит в продажу

Китайская автомобильная марка Dongfeng готовится к началу продаж на местном рынке обновленного минивэна Lingzhi M5. Уникальной особенностью этой бюджетной модели является платформа, заимствованная у четвертого поколения хорошо известного в России автомобиля Mitsubishi Delica. До дилеров новинка доберется до конца июля.

Рестайлинговый минивэн отличается от своего предшественника наличием другой головной оптики, поделенной на два сегмента, модернизированной радиаторной решетки и новых бамперов. Сдвижная дверь для пассажирского отсека в угоду безопасности теперь будет расположена только с правой стороны.

Машина, как и прежде, будет предлагаться покупателям в двух вариантах салона: 7-местном и 9-местном. Габариты второй версии составят 5135x1720x1970 мм при колесной базе в 3000 мм. Короткая модификация получит длину в 4735 мм, ширину – 1720 мм, высоту – 1955 мм, а ее база будет уменьшена на 200 мм.

Что касается линейки двигателей, то она в новом Lingzhi M5 будет представлена 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 122 лошадиные силы, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП, а также 2-литровым 147-сильным агрегатом, сочетающимся с 6-скоростной «механикой». В отличие от донора полного привода у китайского минивэна не будет даже за доплату.

Цены на обновленную модель уже объявлены. За автомобиль будут просить от 59 тысяч 900 юаней или 690 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу. Продавать его за пределами «Поднебесной» не планируется.