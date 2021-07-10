Toyota столкнулась с дефицитом четырехцилиндровой Supra

Премьера самой доступной версии суперкара Toyota Supra состоялась в прошлом году. Такая модификация производила куда меньше мощности, чем исполнение с V6, но и стоила чуть дешевле. Правда сейчас «доступные» «Супры» не найти. Их полностью раскупили. Журналисты связались с дилерами Toyota, у которых выяснили причины отсутствия 4-цилиндровых Supra в продаже.

Как выяснила редакция издания «Car and Driver», Supra испытывает те же проблемы, что и другие модели компании. Речь идет о сбое в цепочке поставок, а также дефиците микрочипов, которые сильно ударили по всей мировой автомобильной отрасли. Возникшие сложности повлияли на заводы «Тойота» в Северной Америке, а также Австрии.

При этом 2-литровая «Супра» не пользуется высокой популярностью. Как отмечают в Toyota, на долю таких машин приходится всего 15% от всех продаж модели в мире. Более мощная версия спорткара с 3-литровым 382-сильным двигателем стоит на 6 тысяч долларов дороже, что считается несущественной разницей в цене для обеспеченных американских покупателей по сравнению с 4-цилиндровым вариантом, выдающим всего 255 лошадиных сил.

Напомним, в начале июня в России прекратились продажи автомобилей Toyota GR Supra. Такие машины дважды завозили к нам мелкими партиями, которые практически сразу были распроданы. Как оказалось, на нынешний сезон поставок GR Supra не запланировано, хотя ОТТС на модель действует до лета 2022 года.