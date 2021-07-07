Кроссовер Chery Tiggo 8 показали в новой модификации

Китайский Chery Tiggo 8 пережил очередную модернизацию, в ходе которой произошли небольшие изменения в его внешнем облике, а салон был подправлен под российский Pro-вариант. Еще одной обновкой модели стало появление 2-литровой «турбочетверки» мощностью 254 лошадиные силы.

На родине машина получила приставку к названию «Kunpeng Edition» и только готовится к премьере, но местные СМИ выяснили о ней все подробности. Автомобиль позаимствует передний бампер от версии Plus/Pro, а также дневные-ходовые огни в виде «кубиков» и компактные «тумаки».

Кроме того, как пишут китайские журналисты, «паркетник» обзаведется динамичными указателями поворотов. Радиаторная решетка обретет собственный узор, а заднему бамперу добавят сдвоенные круглые патрубки выхлопа. Что касается задних фонарей, то их объединят между собой светодиодной горизонтальной планкой.

Салон Tiggo 8 Kunpeng Edition, как видно на фотографиях, выполнят в стиле российского «Тигго 8 Pro», правда с элементами кроссовера образца 2019 года. Автомобиль получит «мультимедийку» с сенсорным дисплеем, визуально не объединенным с «приборкой”, сенсорный блок управления климатом лишится шайбы, а селектор трансмиссии расположится ровно по центру тоннеля. Кроме того, автомобилю добавят систему распознавания лиц и адаптивный «круиз».

Но, пожалуй, самой главной технической обновкой модели станет появление в ее линейке двигателей 2-литровой бензиновой «турбочетверки» TGDI мощностью 254 лошадиные силы и 390 Нм, работающей в связке с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод, правда, скорее всего как и раньше будет только передним.

Полноценная презентация новой версии Tiggo 8 в «Поднебесной» должна состояться меньше, чем через две недели – 17 июля. Будут ли поставлять такой вариант кроссовера на другие рынки, пока не уточняется.