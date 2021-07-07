Новое поколение купе BMW 2-Series представлено официально

Компания BMW представила новое поколение купе 2-Series G42. Автомобиль сменил первую генерацию этой модели, производство которой велось с 2014 года.

Со сменой поколения длина «двойки» прибавила 105 мм (до 4537 мм). Ширина увеличилась на 64 мм – до 1838 мм. Высота же, напротив, сократилась на 28 мм – до 1390 мм. С учетом растянутой на 51 мм колесной базы (до 2741 мм) и расширенной колеи (+54 мм спереди и 31 мм сзади) дизайн автомобиля получилось сделать более динамичным и приземленным.

Кроме того, по словам представителей баварского автогиганта, жесткость кузова на кручение новой 2-Series выросла на 12 процентов.

Основные изменения во внешнем облике купе свелись к появлению новой светотехники. Фары «двойки» теперь сильно заужены к передней решетке, а сам «гриль» оказался обычным (без громоздких ноздрей, вызывавших критику на других новых моделях «БМВ»). Форма задних фонарей практически не изменилась, но обзавелась другим рисунком.

Второе поколение BMW 2-Series переехало на платформу CLAR, которая ранее легла в основу 4-Series и более старших моделей. Линейка двигателей автомобиля теперь включает в себя 184- и 245-сильные бензиновые турбомоторы, а также 190-сильный «дизель», работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором.

Самые дорогие версии получат под капот 3-литровую рядную «шестерку» мощностью 374 лошадиные силы и 500 Нм и пока только они будут работать в связке с полным приводом. Ассистировать всем вариантам двигателей предстоит 8-диапазонному «автомату».

В продажу новые «двойки» поступят в 2022 году.