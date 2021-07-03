Голландцы вспомнили, как 30 лет назад устроили тест-драйв Lada Samara

Авторитетное голландское издание «AutoWeek» опубликовало заметку из архивного номера, в котором вспомнило о тест-драйве российского автомобиля Lada Samara 30 лет назад.

«До распада СССР нам на Западе российский автопром был известен в основном по Lada 1200 и 2105», – начинают авторы статьи.

Голландские журналисты сравнили в публикации эти модели с «кирпичами на колесах», напомнив, что в их основе лежал Fiat 124. В Европе такие автомобили если и покупали, то только из-за их дешевизны по сравнению с аналогами. Но в какой-то момент Lada решила показать, что может строить более современные модели.

«После появления Sputnik на родине машину, переименовав в Samara, начали поставлять в Голландию. Мы взяли на тест 3-дверный хэтчбек, укомплектованный полуторалитровым 75-сильным двигателем (самым мощным из линейки)», – говорилось в 30-летнем номере «Autoweek».

Журналисты назвали управляемость российского хэтчбека обычной, но отметили, что на низких скоростях ехать за рулем машины становится тяжеловато из-за медленных переключений передач и слишком резкого отклика педали тормоза.

Интерьер автомобиля журналистам скорее понравился, чем нет, однако смутил низким качеством материалов. В минусы записали также общую эргономику и багажную дверь («складывалось ощущение, что мы пытаемся положить что-то через узкую щель почтового ящика»).

Впрочем, несмотря на все выявленные недостатки Lada Samara была удостоена западными журналистами званием «отличное предложение за свои деньги». По тем временам в Голландии за автомобиль, который был взят на тест, просили от 19 тысяч гульденов. Главный тогдашний конкурент «Самары» (Opel Kadett) стоил куда дороже – от 24 тысяч гульденов.

За весь период поставок этой модели в Голландию на местном рынке было продано более 20 тысяч таких машин.