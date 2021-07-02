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В России стартовал прием заказов на новый Volkswagen Caddy

От: Алексей Шмидт
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Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen начала прием заказов в России на новый Caddy. Пятая генерация немецкого фургона предложена на нашем рынке в версиях с короткой и длинной колесной базами, а также в пассажирской модификации.

Пятое поколение Volkswagen Caddy спроектировано на платформе MQB. Автомобиль незначительно изменился внешне, получив другую радиаторную решетку и новую оптику, которая опционально может быть светодиодной. 

Со сменой генерации фургон прибавил в длине и ширине. Клиренс остался без изменений и составляет 16 см. Базовые версии автомобиля комплектуются электростеклоподъемниками, кондиционером и мультимедийной системой с цветным экраном. Опционально можно выбрать: цифровую панель приборов, светодиодную оптику, а также набор фирменных водительских ассистентов.

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Новый «Кадди» оснастили 1,6-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил. Ассистирует ему 6-диапазонная коробка передач.

Цены на новый Volkswagen Caddy для России начинаются от 1 миллиона 935 тысяч 200 рублей за короткобазный вариант и 2 миллиона 11 тысяч 800 за длиннобазный. 

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