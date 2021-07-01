Британский блогер утопил «Ладу Ниву», а после удивился, что она завелась и поехала

Фото: снимок экрана с YouTube

Необычная история приключилась с одним из британских блогеров во время тест-драйва российского внедорожника Lada Niva Legend для YouTube-канала The Late Brake Show.

Во время испытания «Нивы» по преодолению водных преград мужчина попытался переехать вброд небольшой пруд, который казался ему неглубоким. Никаких табличек о большой глубине водоема поблизости не было, поэтому он с уверенностью ринулся в бой, но не тут-то было. Передняя часть внедорожника резко погрузилась под воду.

Вытащить машину удалось благодаря оставшемуся на суше Land Rover. Но самым интересным оказалось то, что несмотря на пребывание в воде «Нива» не только завелась, но и довезла блогера до дома, чему он оказался крайне удивлен.

Напомним, в начале 2021 года «АвтоВАЗ» решил переименовать внедорожник Lada 4×4, вернув ему фамильное название Niva. Теперь эту модель продают под именем Lada Niva Legend. Цены на автомобиль с учетом июльского повышения начинаются от 632 тысяч 900 рублей.