Новое поколение Subaru WRX показали на первом тизере

Компания Subaru выложила на своих страницах в соцсетях первое тизерное изображение нового поколения седана WRX. Премьера модели запланирована ориентировочно на конец 2021 года.

Как видно на затемненной фотографии, а также на ранее опубликованных в Сети шпионских снимках, новая генерация WRX позаимствует дизайнерские решения у прототипа Subaru Viziv Performance, дебютировавшего на автосалоне в Детройте четыре года назад, а также сохранит фирменный массивный воздухозаборник, установленный на капоте.

Тизер нового Subaru WRX. Фото: “Субару”

Под капотом новинки ожидается появление нового 2,4-литрового турбомотора с оппозитным расположением цилиндров. Базовая версия седана с таким агрегатом будет развивать более 300 лошадиных сил, а вариант STI – около 400 л.с. Связку мотору составит механическая трансмиссия или вариатор. Дополнительной информации пока нет.

Когда состоится презентация модели пока точно неизвестно. Впрочем, учитывая резко выросшую активность маркетологов «Субару», она уже не за горами.

В России сейчас продают седаны Subaru WRX и WRX STI актуального поколения. Цены на них начинаются от 3 миллионов 429 и 4 миллионов 599 тысяч рублей соответственно.