«Лада Наташа»: экспортный кабриолет на базе «восьмерки»

В начале 80-х «АвтоВАЗ» имел определенные экспортные амбиции, поэтому всячески пытался сделать свою продукцию популярной в Европе. Так на свет появился кабриолет под названием «Лада Наташа» (Lada Natasha, а на некоторых рынках – Lada Natacha).

Разработкой внешнего вида этой модели, в основе которой лежала база хэтчбека ВАЗ-2108, занимался Владимир Ярцев. Он вместе со своим дизайнерским отделом был отправлен в командировку в Бельгию, где вместе с представителями АО Scaldia-Volga определил финальный вариант дизайна «Наташи».

Первоначальная конструкция «восьмерки» при превращении в кабриолет требовала серьезных доработок, поэтому в постройке машины пришлось обратиться к старейшему бельгийскому кузовостроителю Garage Meeus.

Опытный экземпляр Lada Natasha был построен в 1989 году. Его мировая премьера состоялась на автосалоне в Брюсселе в январе 1990 года. Название «Наташа» было выбрано, поскольку, по мнению руководства «Скалдии-Волги», оно отлично ассоциировалось с нежностью и женственностью, а также хорошо звучало на всех европейских языках.

Автомобиль комплектовали тканевым складывающимся верхом, а в его салоне было четыре посадочных места. Помимо нового кузова от обычного ВАЗ-2108 Lada Natasha отличалась другими бамперами, оформлением передней части, а также хромированными патрубками выхлопа и порогами. В остальном же автомобиль повторял своего соплатформенника.

В качестве двигателя был использован полуторалитровый карбюраторный двигатель ВАЗ-21083 мощностью 70 лошадиных сил.

Открытая версия автомобиля стоила примерно в два раза дороже, чем просили за обычный хэтчбек. Во Франции за «Лада Наташа» просили от 79 тысяч 900 франков. Для сравнения, стоимость «Samara» на этом же рынке по тем временам начиналась от 53 тысяч 700 франков.

С 1990 по 1995 год было собрано 456 таких кабриолетов. Их продавали на рынках Франции, Германии, Бельгии и Венгрии.