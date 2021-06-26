Bugatti Chiron против болида Формулы 1. Кто быстрее?

Фото: скриншот с YouTube/CarWow

На YouTube-канале «CarWow» вышел новый видеоролик, в котором обозреватель Мэтт Уотсон решил выяснить, кто быстрее на прямой: гиперкар Bugatti Chiron или болид Формулы 1 Red Bull RB7, за рулем которого в 2011 году Себастьян Феттель завоевал второй чемпионский титул.

Соревнование между двумя абсолютно разными, но одинаково быстрыми машинами, проводилось в виде традиционного заезда на четверть мили (402 метра), в котором учитывалось ускорение с хода и оценка эффективности торможения.

«Широн» оснащен 1500-сильным двигателем 8.0 W16, позволяющий ему разгоняться с места до первой «сотни» всего за 2,4-секунды. Болид Red Bull RB7 весит существенно меньше, чем Chiron (650 кг против 2 тонн), но укомплектован менее мощным 2,4-литровым V8 мощностью 750 лошадиных сил.

В заезде с места на четверть мили и в ускорении с 80,5 километров в час победа ожидаемо досталась машине Формулы 1.

В эффективности торможения легкий формульный болид также не оставил Bugatti ни единого шанса.

Впрочем, в одной из дисциплин «Широну» все же удалось взять верх (в гонке на дистанции до мили). Максимальная скорость, которую в момент пересечения черты развил гиперкар, составила 330 километров в час. Этого оказалось достаточно для того, чтобы оказаться впереди болида RB7, настроенного на большую прижимную силу (для быстрого прохождения поворотов).