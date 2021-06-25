Дешевый кроссовер Skoda Kushaq могут привезти в Россию

Skoda Kushaq. Фото: Skoda

Компания Skoda провела презентацию новой стратегии развития, получившей название «Следующий уровень». В рамках нее чешский бренд заявил о стремлении усиления позиций на развивающихся рынках. Одним из главных ключей, которые помогут марке открыть двери новых рынков, станет новый доступный кроссовер Kushaq. Вскоре этот «паркетник» поступит в продажу в Индии, а затем может отправиться в другие страны.

«В среднесрочной перспективе у компании есть планы предложить Skoda Kushaq на других развивающихся рынках», – заявили представители «Шкоды» в рамках презентации. К развивающимся рынкам, напомним, Skoda относит и Россию.

Премьера кроссовера Skoda Kushaq состоялась в марте 2021 года. В основе модели лежит удешевленный вариант архитектуры MQB разработки Volkswagen Group. Длина автомобиля составляет чуть больше 4200 мм, а размер ее колесной базы равен 2651 мм.

Skoda Kushaq. Фото: Skoda

Линейка двигателей бюджетного кроссовера «Кушак» будет включать в себя литровую и 1,5-литровую «турботройки» мощностью 116 и 150 лошадиных сил соответственно. Связку обоим составит шестиступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат» и 7-скоростной «робот» DSG.

Цены на новинку еще не объявлены, но, скорее всего, они будут варьироваться в пределах 1 – 1 миллиона 600 тысяч рупий или 975 – 1 миллион 600 тысяч рублей по текущему курсу. Конкурировать на развивающихся рынках Skoda Kushaq предстоит с бестселлерами в своем сегменте – корейскими «паркетниками» Kia Seltos и Hyundai Creta.