Дизайном новых Lada и Dacia займется автор моделей Aston Martin

Группа Renault объявила о важном кадровом назначении. С 1 сентября 2021 года директором по дизайну подразделения Dacia-Lada станет Майлз Нюрнбергер. 45-летний специалист будет отвечать за внешний облик всех новых моделей российского и румынского автопроизводителей, входящих в концерн Renault.

Последние 13 лет Нюрнбергер работал в компании Aston Martin, разрабатывающей дорогие спорткары, большая часть которых известна по кинофильмам о Джеймсе Бонде. Среди работ этого специалиста – первый кроссовер «Астона» – DBX, а также штучный суперкар Valkyrie. Кроме того, он принимал участие в создании дизайна электрических моделей возрожденного бренда Lagonda.

До перехода в Aston Martin в 2008-м году Нюрнбергер трудился на должности старшего дизайнера PSA Peugeot-Citroen, а до этого успел поработать в Lincoln.

Напомним, бренд Lada не имеет шеф-дизайнера с декабря прошлого года, когда «АвтоВАЗ» покинул британец Стив Маттин. Под руководством этого специалиста весь фирменный стиль Lada, отличительными признаком которого стали X-образные мотивы оформления экстерьера и интерьера.