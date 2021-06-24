Дешевый кроссовер Nissan Magnite отправят на экспорт

В прошлом году компания Nissan начала продажи нового компактного кроссовера в Индии. Теперь автомобиль готовится к выходу на глобальные рынки. Вскоре новый бюджетный «паркетник» Nissan появится в Непале, Южной Африке и Индонезии. Кроме того, кроссовер уже запатентован в России. Впрочем, о возможности его выхода на наш рынок загадывать рано.

Самый доступный в линейке SUV кроссовер Nissan имеет длину менее 4 метров и 205-сантиметровый дорожный просвет. Объем багажника равен 336 литрам.

Линейка «Ниссан Магнит» в Индии представлена литровыми атмосферным и «наддувным» бензиновыми агрегатами мощностью 72 и 99 лошадиных сил соответственно. В качестве трансмиссий для модели предложена 5-ступенчатая «механика» или вариатор.

Арсенал кроссовера включает в себя: полностью светодиодную оптику, мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, акустическую систему фирмы JBL (в топовых комплектациях), 7-дюймовую панель приборов, камеры кругового видеообзора и беспроводную зарядку для гаджетов.

Цены на Nissan Magnite в Индии начинаются от 550 тысяч рупий или столько же рублей по текущему курсу. В ЮАР, куда автомобиль вскоре отправится на экспорт, минимальную комплектацию этого кроссовера оценили в 1,3 миллиона рублей при пересчете с местных рэндов.