Кроссовер Kia Sorento пережил небольшое обновление

Kia обновила кроссовер Sorento актуального поколения. С модернизацией автомобиль получил точечные изменения, главным из которых стало появление нового фирменного логотипа компании.

Эмблема с соединенными между собой крупными буквами «KIA» появилась на радиаторной решетке и крышке багажника автомобиля, сменив прежний логотип, использовавшийся автопроизводителем с 1994 года. Кроме того, изменился шильдик, обозначающий наличие системы полного привода: теперь это «4х».

В остальном же Sorento не поменялся, хотя изменились его комплектации. В Южной Корее кроссовер будет предложен в версии Gravity (на других рынках X-Line), для которой станет доступен дизельный двигатель. Раньше такое исполнение «Соренто» продавали исключительно с бензиновым 2,5-литровым турбомотором или гибридным силовым агрегатом.

Напомним, продажи нового поколения Kia Sorento на российском рынке стартовали осенью прошлого года. Цены на кроссовер начинаются от 2 миллионов 419 тысяч 900 рублей.