Пикап Hyundai Santa Cruz на базе Tucson встал на конвейер

Компания Hyundai запустила серийное производство пикапов Santa Cruz. Сборкой автомобилей занимается предприятие «Хендэ» в штате Алабама (США). Этот же завод выпускает модели Sonata, Elantra, Santa Fe и соплатформенный с Santa Cruz кроссовер Tucson.
Новый пикап Hyundai в первую очередь ориентирован на рынок США, где его продажи стартуют летом этого года. Цены на новинку еще не объявлены. Доберется ли «Санта Круз» до других стран, пока неизвестно.
Премьера пикапа состоялась в апреле 2021 года. В его основе лежит архитектура, на которой было построено четвертое поколение Hyundai Tucson.
Линейка двигателей Santa Cruz включает 2,5-литровый 4-цилиндровый «атмосферник» GDI мощностью 193 л.с., агрегатированный 8-диапазонной автоматической трансмиссией, а также 2,5-литровый турбомотор T-GDI на 280 «сил», работающий в паре с «роботом». Привод – безальтернативный полный.