Пикап Hyundai Santa Cruz на базе Tucson встал на конвейер

Фото: Hyundai

Компания Hyundai запустила серийное производство пикапов Santa Cruz. Сборкой автомобилей занимается предприятие «Хендэ» в штате Алабама (США). Этот же завод выпускает модели Sonata, Elantra, Santa Fe и соплатформенный с Santa Cruz кроссовер Tucson.

Новый пикап Hyundai в первую очередь ориентирован на рынок США, где его продажи стартуют летом этого года. Цены на новинку еще не объявлены. Доберется ли «Санта Круз» до других стран, пока неизвестно.

Фото: Hyundai

Премьера пикапа состоялась в апреле 2021 года. В его основе лежит архитектура, на которой было построено четвертое поколение Hyundai Tucson.

Линейка двигателей Santa Cruz включает 2,5-литровый 4-цилиндровый «атмосферник» GDI мощностью 193 л.с., агрегатированный 8-диапазонной автоматической трансмиссией, а также 2,5-литровый турбомотор T-GDI на 280 «сил», работающий в паре с «роботом». Привод – безальтернативный полный.