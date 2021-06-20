Тойоту проверили на прочность, сбросив с 3000 метров

Фото: скриншот с YouTube-канала WhistlinDiesel

О надежности автомобилей Toyota ходят легенды. Всем известно, что они не ломаются, но насколько непоколебима их прочность? Это решили проверить блогеры с YouTube-канала «WhistlinDiesel».

За основу теста взяли пикап Toyota Hilux, который был сброшен на землю с высоты 3 тысяч метров.

Автомобиль зацепили специальными канатами и подняли в воздух на вертолёте Kaman K-Max. Сначала японский пикап уронили с высоты 150 метров.

Падение нанесло автомобилю критический урон. Hilux упал на капот и от удара о землю ужался почти в два раза. Рама при этом сломалась.

На этом американские блогеры, естественно, не остановились. Вертолет вновь взмыл в воздух, однако на этот раз отцепил канаты уже на высоте 3 километров. «Хайлакс» долетел до земли за 29 секунд и от удара в буквальном смысле превратился в лепешку.

Дальнейшая судьба пикапа не уточняется, но, скорее всего, он отправился на металлолом.