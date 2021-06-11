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«УАЗ Патриот» получил новую версию «Охотник»

От: Алексей Шмидт
Фото: УАЗ

Ульяновский автомобильный завод показал новую версию внедорожника «УАЗ Патриот», получившую название «Охотник». Премьера автомобиля состоялась в рамках выездного заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике.

В основе новой спецверсии «Патриота» лежит комплектация «Люкс Премиум Автомат». Внедорожник отличается от своего обычного варианта наличием защитного покрытия Raptor, «зубастых» шин BFGoodrich All-Terrain T/A, силовых порогов, лебедки, а также экспедиционного багажника со светодиодной балкой, домкратом и шанцевым инструментом.

Багажники «Охотников» будут укомплектованы органайзерами с парой отсеков, защищать от постороннего вмешательства которые предстоит специальным электромеханическим замкам. 

Технически «УАЗ Патриот» в версии «Охотник» не отличается от обычного Patriot. Внедорожник оборудован тем же 2,7-литровым атмосферным двигателем ЗМЗ-Про мощностью 150 лошадиных сил, работающим в связке с 6-диапазонным «автоматом» Punch Powerglide.

Сколько будет стоить такой автомобиль пока неизвестно. За комплектацию «Патриота», на основе которой был спроектирован «Охотник» (Люкс Премиум Автомат), сейчас просят от 1 миллиона 475 тысяч рублей. 

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