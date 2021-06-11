Volkswagen представил новый Multivan T7

Новый Фольксваген Мультивен T7. Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen выложила в Сеть официальные изображения нового Multivan поколения T7, а также рассказала о самой модели. Оказалось, что теперь «Фольксваген Мультивен» будет предлагаться исключительно как пассажирский семейный микроавтобус либо бизнес-шаттл.

Внешний облик модели был разработан с оглядкой на новый Caddy. Автомобиль получил схожие с ним бамперы, узор нижней решетки радиатора, также форму светодиодных фар, хотя их «начинка» немного отличается.

Передние стойки стали уже, а за ними расположились дополнительные окна, улучшающие и без того отличную обзорность. Над задней дверью разместили спойлер, а по бокам установили подобие закрылок. Привычные оквадраченные фонари заменили на двухслойные, которые по своим очертаниям напоминают о Volkswagen Passat.

Новый Фольксваген Мультивен T7. Фото: Volkswagen

В салоне было принято решение отказаться от цельного заднего дивана. Таким образом, теперь у Multivan есть семь индивидуальных кресел, которые можно устанавливать в любых вариантах расположения.

Новый Фольксваген Мультивен T7. Фото: Volkswagen

Продавать новый «Мультивэн» планируют сразу в двух вариантах – коротком и длинном.

Новый Фольксваген Мультивен T7. Фото: Volkswagen

Что касается его агрегатной стороны, то первой версией T7, которая доберется до европейского рынка, станет модификация eHybrid, оборудованная силовой установкой мощностью 218 л.с. Позже до дилеров доедут исполнения Multivan, оснащенные бензиновыми турбомоторами на 136 и 204 л.с., а в 2022 году появится вариант со 150-сильным турбодизелем. Пару всем составит преселективный «робот» DSG. Версий с «механикой» больше не будет.

Цены на новые T7 на европейском рынке объявят ближе к началу первых поставок. Они запланирвоаны на конец лета 2021 года.