Семиместная Hyundai Creta: начался прием заказов

Компания Hyundai объявила о начале приема заказов на семиместную версию кроссовера Creta. Автомобиль получил название Alcazar и пока доступен только на индийском рынке. Там же организовано его производство.

Цены на кроссовер еще не объявлены, но желающие приобрести Alcazar уже сейчас должны внести предоплату в размере 250 тысяч индийских рупий или 250 тысяч рублей по текущему курсу. «Живые» продажи начнутся 18 июня. Тогда же рассекретят прайс-лист.

Удлиненная Creta будет предложена покупателям в трех фиксированных комплектациях: Prestige, Platinum и Signature.

В арсенал «топовой» версии войдут: мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, камеры кругового видеообзора, панорамный люк, отсек для беспроводной зарядки для смартфона, а также климат-контроль.

В основе модели лежит платформа второго поколения Hyundai Creta (SU2), которое только готовится к выходу в продажу в России. От 5-местного собрата Alcazar отличается удлиненной колесной базой (+125 мм) и задним свесом.

Список двигателей будет включать в себя четыре варианта: это 1,5- и 2-литровые бензиновые «атмосферники» мощностью 115 и 159 лошадиных сил, а также полуторалитровый турбодизель на 113 л.с. и 250 Нм. Связку всем составят 6-ступенчатая МКПП или «автомат» с аналогичным количеством передач. Привод во всех версиях будет только передним.