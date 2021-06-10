Блогер разобрал Hyundai Creta, показав почему она не стоит своих денег

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В гаражный блог «Клубный сервис» приехал очередной кроссовер. Причем на этот раз им оказался популярный «паркетник» Hyundai Creta, который вплоть до мая 2021 года удерживал звание самого популярного SUV на российском рынке. В ходе обзора машину полностью разобрали, а ведущий канала рассказал и показал, почему «Крета» не стоит тех денег, за которые ее продают.

Оказалось, что двери корейского кроссовера полностью лишены антикоррозионного покрытия, а швы не укрыты герметиком. При этом днище машины хоть и обработано антикором, но крайне избирательно.

Моторный щит, на удивление ведущего, имеет весьма неплохую и современную шумоизоляцию, состоящую из шумопоглащающих матов. Кроме того, корейцы не сэкономили на виброизоляции, которую щедро раскидали по всему днищу автомобиля.

Что касается агрегатной стороны, то заснятая в обзоре машина была укомплектована модернизированным в 2017 году двигателем G4NA, который с целью избавить от появления задиров оснастили маслофорсунками. При этом проблему, как известно, это практически не решило, поскольку иногда она была вызвана попаданием крошки от разрушающегося катализатора в цилиндры.

Автоматическая коробка передач, по словам блогера, не показала себя надежной, оказавшись требовательной к качеству трансмиссионной жидкости, а также часто демонстрирует толчки и вибрации.

Резюмируя Илья Свиридов отметил, что Creta является «автомобилем для первого хозяина». При этом многие стараются избавиться от него на пробеге уже до 100 тысяч километров, а некоторые и вовсе на 50-80 тысяч км.

Напомним, цены на Hyundai Creta в России начинаются от 1 миллиона 127 тысяч рублей. За максимально укомплектованный вариант просят 1 миллион 674 тысячи рублей.