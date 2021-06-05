В России вновь подорожали кроссоверы Chery Tiggo 4 и CheryExeed TXL

Компания Chery внесла изменения в прайс-листы двух своих моделей, представленных в разных сегментах рынка SUV. Речь идет о «паркетнике» Tiggo 4 и вседорожнике TXL, продающемся под брендом CheryExeed. Стоит отметить, что в предыдущий раз эти модели дорожали в прошлом месяце. Тогда рост цен составил 10-20 и 100 тысяч рублей соответственно.

Сейчас стоимость Chery Tiggo 4 и CheryExeed TXL увеличилась на 10-15 и 100 тысяч рублей соответственно. Первый подорожал во всех комплектациях на 10 тысяч рублей за исключением Techno, которая прибавила чуть сильнее – 15 тысяч рублей. Отныне минимальный прайс на кроссовер начинается от 1 миллиона 119 тысяч 900 рублей. За «топовый» вариант просят 1 миллион 499 тысяч 900 рублей.

Что касается кроссовера CheryExeed TXL, то ценовые изменения затронули исключительно его самую дорогую комплектацию Flagship. При этом начальная версия Luxury пока стоит столько же, что и раньше – 2 миллиона 349 тысяч 900 рублей.

Максимальная комплектация, в свою очередь, прибавила 100 тысяч рублей и теперь стоит 2 миллиона 549 тысяч 900 рублей (+2%), сообщают аналитики «Цена Авто».