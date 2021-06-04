Альтернативный Kia Sportage обновился и вышел в продажу

Компания Kia вывела в продажу обновленную версию кроссовера KX5. Автомобиль представляет собой китайский вариант хорошо знакомого на российском рынке «паркетника» Sportage, но радикально отличается от него дизайном экстерьера и интерьера.

В рамках рестайлинга KX5 пережил ряд косметических доработок и расширенный опциональный список. Внешний облик кроссовера отличается от российского «Спортейджа» другой головной оптикой и иными бамперами.

В салоне различий больше – это новый дисплей мультимедийной системы, возвышающийся над центральной консолью (так называемый «парящий» стиль). Кроме того, у реформенного KX5 вместо кнопочного блока управления климат-контролем установлен сенсорный.

Длина обновленного KX5 превышает российский Sportage на 70 мм. Остальные габариты идентичны.

В моторную линейку китайского кроссовера входят 2-литровый «атмосферник» мощностью 165 лошадиных сил и 1,6-литровый «наддувный» агрегат с отдачей в 177 лошадиных сил. В качестве трансмиссий на выбор предложены: 6-ступенчатый «автомат» или 7-диапазонный «робот». Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Список оснащения Kia KX5 с обновлением пополнился системой предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем и камерами кругового видеообзора.

Стоимость базовой комплектации новинки оценена в 162 тысячи 800 юаней или 1 миллион 800 тысяч рублей. За «топовый» вариант просят 198 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 300 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Между тем, премьера глобального Kia Sportage может состояться уже на следующей неделе. По неофициальной информации, презентация кроссовера запланирована на 8 июня. При этом ранее сообщалось, что новый «Спортейдж» покажут не раньше июля 2021 года.