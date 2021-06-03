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Ford готовит кроссовер на платформе Volkswagen

От: Алиса Шашкова

Компания Ford разрабатывает новый кроссовер, в основу которого ляжет электрическая платформа MEB концерна Volkswagen. Сегодня, 3 июня, о нем появились свежие подробности. 

Предполагается, что новый электрический «паркетник» Ford станет аналогом модели Volkswagen ID.4, но будет серьезно отличаться от своего собрата по «тележке» внешне. Новинка получил собственный кузов с более квадратными пропорциями, чем у ID.4, а также обзаведется широким дисплеем мультимедийной системы, который ранее дебютировал на бензиновой модели Ford Evos.

Что касается технической части, то она будет перенесена с Volkswagen ID.4. У него же новый кроссовер Ford унаследует шасси, электромоторы и батареи. 

Презентация автомобиля запланирована на 2022 год, а его продажи начнутся в 2023-м. Производством «паркетников» будет заниматься предприятие европейского офиса Ford в Кельне (Германия), где сейчас собирают хэтчбеки Ford Fiesta.

Главным рынком для новинки станет Европа, где, по задумке руководства компании, весь модельный ряд автопроизводителя к 2030 году будет состоять из электрокаров. 

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