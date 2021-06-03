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В Китае появился дешевый электро-внедорожник размером с «Ниву»

От: Алексей Шмидт
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На китайском рынке стартовали продажи необычного внедорожника Hengrun HRS1. По размерам автомобиль сопоставим с классической «Нивой» или японским «рамником» Suzuki Jimny, но ключевым его отличием от них является наличие под капотом не традиционного ДВС, а электромотора.

Машина представляет собой полноценный автомобиль со стальным кузовом (не пластиковым), который приводит в движение электрический двигатель мощностью 23 кВт (44 л.с.), установленный на задней оси. В комплекте с литий-железо-фосфатной батареей силовая установка позволяет обеспечить запас хода на одном заряде аккумулятора в 305 километров. 

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Привод машины – задний. Впрочем, короткие свесы и высокий клиренс могут стать хорошим подспорьем на бездорожье. 

Салон заметно превосходит ту же «Ниву» и Suzuki Jimny по комфорту. Автомобиль оборудован виртуальной комбинацией приборов и мультимедийной системой с тачскрином в виде планшета.

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Цены на Hengrun HRS1 в «Поднебесной» начинаются от 498 тысяч юаней или 570 тысяч рублей по текущему курсу. 

Компания-производитель электрического внедорожника Hunan Hengrun Automobile была основана в 2014 году. До появления в продаже модели HRS1 ее основным направлением считался выпуск автомобильных запчастей. 

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