Обновленный седан Kia K900 рассекречен официально

Компания Kia опубликовала официальные изображения обновленного седана K9 для корейского рынка. Его глобальная версия, известная в России под названием K900, дебютирует чуть позже.

Судя по свежим изображениям, реформенная 4-дверка получит полностью новое «лицо» с зауженной оптикой и увеличившейся в размерах радиаторной решеткой. Седан примерит новый фирменный логотип Kia, а также обзаведется задними фонарями, объединенными светящейся полосой.

Изменения в салоне свелись к появлению новой мультимедийной системы с увеличенным сенсорным дисплеем (был 12,3 дюйма, а стал 14,5 дюйма), а также новых шильдиков на рулевом колесе.

Новая «мультимедиа» поддерживает обновление «по воздуху» и имеет функцию удаленного доступа со смартфона. Кроме того, флагман Kia получит систему идентификации по отпечатку пальца. Система, распознав водителя, автоматически подстраивает под его запросы положение сиденья, настройки климат-контроля и интерфейса цифровой панели приборов.

Набор двигателей у корейского K9 остался без изменений. Это прежние «шестерки»: 3,8-литровый «атмосферник» мощностью 315 л.с. и 3,3-литровый «турбомотор» с отдачей в 370 «сил». Связку обоим составляет 8-диапазонный «автомат», а привод можно выбрать как задний, так и полный.

В продажу в Южной Корее новый Kia K9 поступит уже завтра, 3 июня. Сроки его выхода на другие рынки объявят в ближайшее время.