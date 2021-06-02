Новое поколение Lexus NX: известна дата премьеры

Компания Lexus анонсировала премьеру нового поколения кроссовера NX. Автомобиль будет представлен уже в эту субботу, 12 июня. Презентация модели состоится в онлайн-формате.

Как будет выглядеть новая генерация NX стало известно еще в начале 2021 года благодаря шпионской утечки. Судя по слитым тогда в Сеть фотографиям, автомобиль сохранит силуэт предшественника.

Изменению в дизайне подвергнутся лишь расположение светодиодных ДХО, которые будут интегрированы в фары, а задние фонари выполнят в более строгом стиле и объединят их между собой красной полосой.

Основные же перемены ожидаются в салоне, где должен появиться новый дисплей мультимедийной системы, который станет сенсорным. Тачпад, в свою очередь, за ненужностью уберут. Кроме того, «второй» NX получит виртуальную панель приборов, новый селектор трансмиссии, расположенный ближе к водителю, а также рукоятки открывания дверей, которые переедут в подлокотники.

В основе нового Lexus NX, по слухам, лежит платформа TNGA (подвид GA-K). Таким образом, ближайшим родственником для него вновь станет Toyota RAV4.

В моторную линейку должны войти как минимум минимум два подключаемых «гибрида» с индексами 350h и 450h+.

Продажи нового поколения Lexus NX начнутся до конца 2021 года. Когда кроссовер доберется до России, пока неизвестно.