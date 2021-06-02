ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение Lexus NX: известна дата премьеры

Новое поколение Lexus NX: известна дата премьеры

От: Алексей Шмидт

Компания Lexus анонсировала премьеру нового поколения кроссовера NX. Автомобиль будет представлен уже в эту субботу, 12 июня. Презентация модели состоится в онлайн-формате.

Как будет выглядеть новая генерация NX стало известно еще в начале 2021 года благодаря шпионской утечки. Судя по слитым тогда в Сеть фотографиям, автомобиль сохранит силуэт предшественника.

Изменению в дизайне подвергнутся лишь расположение светодиодных ДХО, которые будут интегрированы в фары, а задние фонари выполнят в более строгом стиле и объединят их между собой красной полосой. 

Основные же перемены ожидаются в салоне, где должен появиться новый дисплей мультимедийной системы, который станет сенсорным. Тачпад, в свою очередь, за ненужностью уберут. Кроме того, «второй» NX получит виртуальную панель приборов, новый селектор трансмиссии, расположенный ближе к водителю, а также рукоятки открывания дверей, которые переедут в подлокотники. 

В основе нового Lexus NX, по слухам, лежит платформа TNGA (подвид GA-K). Таким образом, ближайшим родственником для него вновь станет Toyota RAV4. 

В моторную линейку должны войти как минимум минимум два подключаемых «гибрида» с индексами 350h и 450h+.

Продажи нового поколения Lexus NX начнутся до конца 2021 года. Когда кроссовер доберется до России, пока неизвестно.

Предыдущая статьяВ Сети показали двери новой Lada Vesta FL

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Новое поколение Lexus NX: известна дата премьеры

Компания Lexus анонсировала премьеру нового поколения кроссовера NX. Автомобиль будет представлен уже в эту субботу, 12 июня. Презентация модели состоится в онлайн-формате. Как будет выглядеть...

В Сети показали двери новой Lada Vesta FL

Половину суперкара Chevrolet Corvette C8 продают за 500 тысяч рублей

Объявлены рублевые цены на электрический кроссовер BMW iX

Страховку КАСКО для седана Aurus Senat оценили в полмиллиона рублей

Внедорожники Toyota Land Cruiser J300 начали доставлять дилерам

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+