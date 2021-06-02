Внедорожники Toyota Land Cruiser J300 начали доставлять дилерам

Компания Toyota в преддверии премьеры нового поколения рамного внедорожника Land Cruiser, запланированной на 9 июня 2021 года, начала доставлять машины японским дилерам. Несколько партий автомобилей, направляющихся в местные автосалоны, накануне были замечены во время перевозки по дорогам Японии.

Напомним, со сменой генерации Land Cruiser получит индекс J300 и переживет небольшие визуальные изменения. Внедорожник сменит радиаторную решетку, обзаведется полностью новой светодиодной оптикой с Т-образной графикой ДХО, восходящей подоконной линией, а также другими светодиодными L-образными задними фонарями. Колесная база автомобиля увеличится на 50 мм по сравнению с Land Cruiser 200 и составит 2900 мм.

Внедорожник переберется на новую платформу TNGA-F, которая подразумевает исключение из гаммы двигателей 8-цилиндрового «атмосферника». Вместо него новинка получит 3,5-литровую бензиновую «турбошестерку» мощностью 415 лошадиных сил (650 Нм), а также 3,3-литровый 6-цилиндровый турбодизель на 306 л.с. и 700 Нм. Связку обоим составит 10-диапазонный «автомат».

В арсенал «Ленд Крузер 300» должны войти: 4-зонный климат-контроль, система запуска двигателя по отпечатку пальца, планшеты, установленные на подголовниках передних сидений, а также акустическая система с 14-ю динамиками.

Сколько будет стоить реформенный внедорожник Toyota пока не ясно, но известно, что он доберется и до российского рынка. Впрочем, сроки его запуска в продажу пока не объявлены.