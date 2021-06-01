ЗИЛ-41052 вошел в ТОП-20 лучших бронированных машин в мире

Журналисты британского издания «Autocar» составили ТОП лучших бронированных автомобилей в мире. В этом списке оказалась одна советская модель – ЗИЛ-41052, занявшая в этом рейтинге последнее, двадцатое место.

Бронированная версия этого лимузина выпускалась в период с 1988 по 2002 год. Автомобиль был разработан для перевозки советских, а затем и российских высокопоставленных чиновников, включая президентов.

Толщина бронелиста, примененного в конструкции ЗИЛ-41052, составляла 10 мм, а защищающих от взрывов гранат стекол – 47 мм.

Представительский автомобиль комплектовали 7,7-литровым двигателем V8 мощностью 315 лошадиных сил. Производительности этого мотора хватало для того, чтобы разгонять тяжелую машину с места до первой «сотни» за 13 секунд. Максимальная скорость была равна 190 километрам в час.

Кроме «ЗИЛа» в список лучших бронированных автомобилей также вошли: Audi A8L Security, Bentley Mulsane, BMW X5 Protection VR6, Citroën CX Haute Protection, Land Rover Discovery 4 Armoured, Mercedes-Maybach S650 Guard, Mercedes-Benz S-Class Guard, Range Rover Sentinel, Renault Espace by Centigon, Rolls-Royce Phantom Armoured, Volvo XC90 Armoured и другие.