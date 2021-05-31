Стали известны цены на новый Hyundai Tucson для России. Продажи стартуют 1 июня

Компания Hyundai представила в Москве новое поколение кроссовера Tucson. Продажи реформенной модели в России стартуют уже завтра, 1 июня. А сегодня был рассекречены технические характеристики нового «паркетника» и его цены.

Как и предполагалось, габариты российского Tucson оказались сопоставимы с версиями этой модели для Кореи, США и Китая. Длина автомобиля составляет 6430 мм, а размер колесной базы – 2755 мм. Для сравнения, у европейского кроссовера эти показатели равны 4500 и 2680 мм соответственно.

Цены на кроссовер стартуют от 1 миллиона 869 тысяч рублей за комплектацию Classic, оборудованную 2-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с 6-ступенчатой МКП и передним приводом.

Аналогичное исполнение, но с 6-диапазонным «автоматом», обойдется покупателям уже в 1 миллион 929 тысяч рублей.

Полный привод появится у нового Tucson с комплектации Family. В ней с тем же бензиновым ДВС и «механикой» прайс на кроссовер будет составлять 2 миллиона 59 тысяч рублей.

Кроме того, россиянам предложат машины со 190-сильным бензиновым агрегатом по цене от 2 миллиона 269 тысяч и 2-литровым «дизелем» мощностью 186 л.с. (от 2 миллионов 519 тысяч рублей). Оба варианта работают в паре исключительно с полным приводом и 8-диапазонной автоматической трансмиссией.