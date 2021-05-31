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«АвтоВАЗ» собрал на своем заводе первую Lada Niva Travel

От: Алексей Шмидт
Фото: Avtograd News

Головной завод компании «АвтоВАЗ» выпустил первый экземпляр внедорожника Lada Niva Travel. Напомним, до конца лета 2021 года эта модель окончательно переберется на главный конвейер тольяттинского завода с предприятия «Лада Запад Тольятти», ранее называвшееся «GM-AvtoVAZ».

По словам источника, на линии выпуска Niva Legend 28 мая был собран первый пробный автомобиль Niva Travel. Им оказался внедорожник серебристого цвета. 

Технологический процесс со сборкой машин необходимого количества на главном конвейере «АвтоВАЗа» будет отрабатываться до конца июля. Массовое производство машин запустят во второй половине августа после того, как сотрудники завода выйдут из корпоративного отпуска.

О переезде внедорожника Lada Niva Travel с предприятия «Лада Запад Тольятти» (экс GM-AvtoVAZ») стало известно в конце апреля. 

Автомобиль вышел в продажу в начале 2021 года. За машину просят от 779 тысяч 900 рублей. Внедорожник комплектуют 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 лошадиных сил, работающим в паре с «механикой» и полным приводом с «понижайкой». 

Источник:Avtograd News
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