ДомойАвтоновости сегодняKia тестирует в Европе новое поколение Sportage

Kia тестирует в Европе новое поколение Sportage

От: Алиса Шашкова

Новое поколение кроссовера Kia Sportage впервые сфотографировали за пределами Южной Кореи. Автомобиль был замечен в ходе тестовых испытаний неподалеку от трассы Нюрбургринг в Германии, рядом с которой находится Европейский технический центр Hyundai-KIA (Рюссельсхайм).

От попадавшихся ранее в объективы фотошпионов прототипов машина отличается тем, что покрыта не плёнчатой маскировкой, а лоскутным камуфляжем, позволяющим рассмотреть ряд деталей ее экстерьера.

Так, например, видно, что пятое поколение «Спортейдж» получит более покатую линию крыши, чем актуальная генерация, обзаведется новой головной оптикой угловатой формы, которая, по слухам, получит светодиодные ДХО, а также другими задними фонарями с LED-начинкой.

Архитектуру интерьера новый Kia Sportage должен унаследовать у своего «старшего» собрата Sorento, который уже продается в России. Обе модели будут иметь схожее рулевое колесо, полностью цифровую «приборку» и тачскрин мультимедийной системы, который бесшовно соединят с комбинацией приборов. 

Технические характеристики нового Kia Sportage держатся в секрете, но уже понятно, что в его основе будет лежать платформа последнего Hyundai Tucson. В моторную линейку в таком случае войдут бензиновые «атмосферники» и «наддувные» моторы, а также гибридные силовые агрегаты, работающие по схеме «mild-hybrid». 

Премьера новой генерации Kia Sportage должна состояться до конца июня 2021 года. 

Предыдущая статьяRenault обновит доступный 7-местный кроссвэн Triber

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Kia тестирует в Европе новое поколение Sportage

Новое поколение кроссовера Kia Sportage впервые сфотографировали за пределами Южной Кореи. Автомобиль был замечен в ходе тестовых испытаний неподалеку от трассы Нюрбургринг в Германии,...

Renault обновит доступный 7-местный кроссвэн Triber

У Haval Jolion появился аналог. Он лучше оснащен и стоит дороже

Как будет выглядеть новый Toyota Land Cruiser Prado (J250)

Volkswagen Passat B9 будет очень большим универсалом. От седана откажутся

Кроссоверу Kia Mohave обновили комплектации в России

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+