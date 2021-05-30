Kia тестирует в Европе новое поколение Sportage

Новое поколение кроссовера Kia Sportage впервые сфотографировали за пределами Южной Кореи. Автомобиль был замечен в ходе тестовых испытаний неподалеку от трассы Нюрбургринг в Германии, рядом с которой находится Европейский технический центр Hyundai-KIA (Рюссельсхайм).

От попадавшихся ранее в объективы фотошпионов прототипов машина отличается тем, что покрыта не плёнчатой маскировкой, а лоскутным камуфляжем, позволяющим рассмотреть ряд деталей ее экстерьера.

Так, например, видно, что пятое поколение «Спортейдж» получит более покатую линию крыши, чем актуальная генерация, обзаведется новой головной оптикой угловатой формы, которая, по слухам, получит светодиодные ДХО, а также другими задними фонарями с LED-начинкой.

Архитектуру интерьера новый Kia Sportage должен унаследовать у своего «старшего» собрата Sorento, который уже продается в России. Обе модели будут иметь схожее рулевое колесо, полностью цифровую «приборку» и тачскрин мультимедийной системы, который бесшовно соединят с комбинацией приборов.

Технические характеристики нового Kia Sportage держатся в секрете, но уже понятно, что в его основе будет лежать платформа последнего Hyundai Tucson. В моторную линейку в таком случае войдут бензиновые «атмосферники» и «наддувные» моторы, а также гибридные силовые агрегаты, работающие по схеме «mild-hybrid».

Премьера новой генерации Kia Sportage должна состояться до конца июня 2021 года.