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Итальянцы переделали внедорожник Lada Niva в пикап за 2 млн рублей

От: Михаил Романченко
Фото: Auto-Center

Итальянская компания «Auto-Center» выставила на продажу модифицированный внедорожник Lada Niva, который усилиями местных тюнеров был превращен в пикап. Соответствующее объявление было размешено на специализированном портале «Autoscout24».

Итальянское ателье полностью переделало заднюю часть «Нивы», а также увеличило колесную базу модели. В салоне машины появился кондиционер, электростеклоподъемники и крепления для детского кресла Isofix.

Фото: Auto-Center

Под капотом пикапа установлен стоковый для Niva двигатель рабочим объемом 1,7-литра. Его мощность составляет 83 лошадиные силы и 123 Нм максимального вращающего момента. В связке с мотором работает 5-ступенчатая МКП и система полного привода.

По словам разработчиков, внедорожный пикап соответствует экологическому стандарту Евро-6, поэтому может быть официально зарегистрирован в ЕС. За свой автомобиль они просят 21 тысячу 900 евро или примерно 2 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

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