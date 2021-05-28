Peugeot готовит для России конкурента УАЗ «Пикап»

Фото: Peugeot

Компания Peugeot зарегистрировала в России права на дизайн нового пикапа Landtrek, разработанного в сотрудничестве с китайским автопроизводителем Changan. Соответствующие изображения модели появились в базе «ФИПС».

Как известно, получение патента на дизайн автомобиля вовсе не является гарантом того, что он в итоге доберется до рынка, на котором был оформлен. Тем не менее, если пикапу будет суждено выйти в продажу в России, то на нем он мог бы выступить в качестве конкурента целого ряда подобных автомобилей, включая: УАЗ «Пикап», JAC T6, GMW Wingle и более дорогие модели Mitsubishi и Toyota.

Фото: FIPS

Peugeot Landtrek представляет собой перелицованный Changan Kaicheng F70, который вышел на китайский рынок еще в 2019 году. Модель продается в «Поднебесной» в двух вариантах: с одинарной и двойной кабинами. В России был запатентован первый вариант.

Фото: FIPS

Грузоподъемность рамного пикапа варьируется в пределах 1-1,2 тонны. Кроме того, автомобиль может буксировать прицепы массой до 3,5 тонн.

Базовые версии Landtrek комплектуются задним приводом и 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 210 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Кроме него предложен 1,9-литровый «турбодизель» с отдачей 150 л.с. и 350 Нм соответственно. Для обоих можно выбрать как 6-ступенчатую «механику», так и автоматическую трансмиссию.