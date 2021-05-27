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Посмотрите на бронированный BMW X5. Он защитит полицию от АК-47

От: Алексей Шмидт
Фото: BMW Australia

На службу австралийской полиции (АFP) вскоре поступит BMW X5 Protection VR6, созданный на базе актуального поколения G05 X5. Сейчас служители закона «Зеленого континента» передвигаются на старых версиях X5, но в ближайшее время их автопарк переживет обновление. 

Как и его предшественник, X5 Protection VR6 имеет броню, способную выдержать обстрел из всех видов ручного автоматического оружия, включая АК-47, а также защитить полицейских от взрывных устройств, эквивалентных 15 кг тротила, сработавших на расстоянии до 4 метров. 

Фото: BMW Australia

Дополнительно автомобиль оборудован самозатягивающимся топливным багом, многослойными стеклами, а также сверхпрочной сталью с добавлением композитных материалов.

Фото: BMW Australia

Обновленные машины будут укомплектованы 4,4-литровыми двигателями V8, выдающими 523 лошадиные силы. Аналогичные силовые агрегаты устанавливают на X5 M50i. Однако в автомобилях Protection VR6 из-за тяжелой брони на их разгон с места до первой «сотни» в отличии от более легких X5 M50i будет уходить более шести секунд. 

Фото: BMW Australia

До появления в автопарке BMW X5 полиция Австралии использовала для патрулирования улиц внедорожники Ford Territory.

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