Посмотрите на бронированный BMW X5. Он защитит полицию от АК-47

На службу австралийской полиции (АFP) вскоре поступит BMW X5 Protection VR6, созданный на базе актуального поколения G05 X5. Сейчас служители закона «Зеленого континента» передвигаются на старых версиях X5, но в ближайшее время их автопарк переживет обновление.
Как и его предшественник, X5 Protection VR6 имеет броню, способную выдержать обстрел из всех видов ручного автоматического оружия, включая АК-47, а также защитить полицейских от взрывных устройств, эквивалентных 15 кг тротила, сработавших на расстоянии до 4 метров.
Дополнительно автомобиль оборудован самозатягивающимся топливным багом, многослойными стеклами, а также сверхпрочной сталью с добавлением композитных материалов.
Обновленные машины будут укомплектованы 4,4-литровыми двигателями V8, выдающими 523 лошадиные силы. Аналогичные силовые агрегаты устанавливают на X5 M50i. Однако в автомобилях Protection VR6 из-за тяжелой брони на их разгон с места до первой «сотни» в отличии от более легких X5 M50i будет уходить более шести секунд.
До появления в автопарке BMW X5 полиция Австралии использовала для патрулирования улиц внедорожники Ford Territory.