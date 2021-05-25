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Новый Ford Everest попал в объективы фотошпионов

От: Алексей Шмидт
Рендер: CarExpert

В прошлом году стало известно о том, что Ford работает над новым поколением внедорожника Everest, а также пикапа Ranger, премьеры которых состоятся в 2022 году. На днях первая модель попала в объективы фотошпионов. Машина, облаченная в плотный камуфляж, была замечена на дорогах Мельбурна (Австралия).

Фото: CarAdvice

Несмотря на маскировку, можно заметить некоторые элементы дизайна, которые получит новинка. Судя по шпионским фотографиям, внедорожник оснастят С-образными блоками фар, вдохновленными пикапом F-Series. Дверь багажника и задние фонари также будут переработаны по сравнению с предшественником, хотя и незначительно.

Фото: CarAdvice

По информации австралийских СМИ, в новом Everest компания Ford планирует отказаться от устаревшего 3,2-литрового 5-цилиндрового «наддувного» мотора, вместо которого появится 2-литровая «турбочетверка», которую предложат для базовых версий. В «топовых» комплектациях внедорожник получит под капот 3-литровый турбированный V6.

Кроме того, не исключен вариант, при котором в будущем Everest обзаведется гибридной силовой установкой. 

Цены и технические характеристики нового Ford Everest могут огласить до конца 2021 года. 

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