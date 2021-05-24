Фото: Autoscout24

На продажу в Германии выставили российский фургон УАЗ-452, известный также под именем «Буханка». За машину, пережившую существенные доработки, просят от 34 тысяч 999 евро или 3 миллиона 147 тысяч 900 рублей по актуальному курсу.

Пробег «Буханки» равен всего 2500 км. Автомобиль был выпущен в 2020 году и сразу же отправился на тюнинг-процедуры, в ходе которых машина приобрела большой экспедиционный багажник, выкрашенный в белый цвет, лебедку, дополнительную светотехнику, компактную лестницу и люк на крыше. Дополнительно фургон оборудовали усиленными бамперами, высокой крышей, «зубастыми» шинами, а в салоне установили складной столик.

Фото: Autoscout24

Кресла внутри «Буханки» способны без особых ухищрений трансформироваться в полноценное спальное место.

Фото: Autoscout24

Автомобиль получил полностью современное оснащение, включающее в себя наличие кондиционера, камеры заднего вида, электростеклоподъемников и обогревов сидений.

Фото: Autoscout24

Приводит в движение модернизированную «Буханку», которая сейчас находится в Берлине, 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью 112 лошадиных сил и 198 Нм крутящего момента. Ассистирует ему 5-ступенчатая МКП и постоянный полный привод.

По словам продавца, машина соответствует всем экологическим нормам Европейского Союза, включая «Евро-6».