Aurus Senat: известна дата старта серийного производства

Фото: Aurus

Компания Aurus определилась с датой начала массовой сборки седана Senat. Автомобиль начнут выпускать 31 мая 2021 года. Машины будут сходить с конвейера предприятия Sollers, расположенного в Республике Татарстан, после чего поступят в открытую продажу по ценам от 22 миллионов рублей.

Пилотная партия премиальных седанов Aurus Senat увидела свет в марте 2021 года. Все собранные тогда машины затем были отправлены на тестовые испытания в научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.

Фото: Aurus

Серийные «Сенаты» должны были представить в мае, однако теперь, видимо, старт поставок машин дилерам будет отложен как минимум до июня.

Напомним, седаны Aurus Senat приводит в движение гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового бензинового V8. Суммарная отдача ДВС и электромотора составляет 598 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии будет предложен исключительно 9-диапазонный «автомат», работающий в паре с системой полного привода. На разгон с места до первой «сотни» люксовые 4-дверки будут тратить всего 5,8-секунды.