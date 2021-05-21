Chery Tiggo 2 Pro получит в России литровый турбомотор

Фото: Chery

В прошлом году компания Chery анонсировала премьеру нового компакт-кроссовера для России – Tiggo 2 Pro. Ожидалось, что автомобиль дебютирует на нашем рынке до конца 2020-го, однако в итоге этого так и не произошло. Тем не менее, компания не отказалась от своих планов, накануне оформив на модель сертификат Одобрения типа транспортного средства.

Согласно информации, следующей из документа, Tiggo 2 Pro получит в России два варианта бензиновых двигателей. Одним из них станет литровая «турботройка» мощностью 102 лошадиные силы. В качестве альтернативы предложат 1,5-литровый «атмосферник» с отдачей в 106 л.с. Ассистировать первому будет 5-ступенчатая МКПП или вариатор, а второму – аналогичная «механика» или классический 4-диапазонный «автомат».

В ОТТС указано, что новый Tiggo 2 Pro будет переднеприводным по всех комплектациях. В его арсенал войдут: две фронтальные подушки безопасности (боковые шторки предложат в качестве опции), кондиционер, камера заднего вида, люк с электрическим приводом, система бесключевого доступа, а также водительские ассистенты. «Зимний» пакет будет включать в себя подогревы передних сидений, руля, наружных зеркал, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Фото: Chery

В «Поднебесной» кроссовер Chery Tiggo 2 Pro сейчас продается под другим названием – Tiggo 3X. Машина по габаритам сопоставима с Tiggo 2, имея длину в 4200 мм, ширину – 1760 мм и высоту 1570 мм при колесной базе в 2555 мм. От обычного Tiggo 2 версия Pro отличается более стремительным силуэтом, а также наличием обвеса вдоль нижней кромки кузова из неокрашенного пластика.

Продажи Chery Tiggo 2 Pro в России должны начаться до конца 2021 года.